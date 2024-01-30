Мордовия планирует сделать новыми региональными брендами валенки и тавлинскую игрушку

Республика также подала заявки на регистрацию географических указаний "Мордовский сидр", "Мордовская водка" и "Мордовская ювелирная елочная игрушка"

ТАСС, 30 января. Мордовский хлеб, урусовские валенки, новотроицкие колбасы и тавлинская игрушка могут стать новыми региональными брендами Мордовии.

"В 2024 году планируется подготовить и направить на регистрацию такие географические указания, как "Мордовский хлеб", "Урусовские валенки", "Новотроицкие колбасы", "Кемля", "Тавлинская игрушка", - сообщается на сайте правительства республики.

Как сказал зампред правительства Мордовии Батыр Эмеев на панельной дискуссии "Региональные бренды - инструменты повышения инвестиционной и туристической привлекательности региона" на выставке-форуме "Россия", в 2022 году республика зарегистрировала географическое указание "Мордовский мореный дуб", в 2023 году подала заявки на регистрацию географических указаний "Мордовский сидр", "Мордовская водка", "Мордовская ювелирная елочная игрушка".

"Продвижение брендов Мордовии действительно позволяет обеспечить рост инвестиционной активности и увеличить туристический поток, поэтому этой деятельности мы и дальше будем уделять большое внимание", - отметил Эмеев.

Как ранее сообщал глава Мордовии Артем Здунов, за последний год республика укрепила позиции на рынке интеллектуальной собственности. В Саранске на базе технопарка открылся второй в России региональный центр по интеллектуальной собственности, где можно проводить экспертизу заявок на товарные знаки, а в дальнейшем - на региональные бренды, промышленные образцы, компьютерные программы и другие виды интеллектуальной собственности.