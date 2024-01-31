Латвия не намерена запрещать транзит зерна из РФ в другие страны ЕС через свою территорию

Министр земледелия республики Армандс пояснил, что возглавляемое им ведомство приступило к разработке законопроекта, обязывающего компании при ввозе и таможенном оформлении зерна в Латвии указывать информацию о конечном пункте назначения груза

ВИЛЬНЮС, 31 января. /ТАСС/. Латвия не намерена запрещать транзит зерна из России и Белоруссии в другие страны Евросоюза через латвийскую территорию. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на министра земледелия прибалтийской республики Армандса Краузе.

По словам министра, которые приводит портал, зерно из России и Белоруссии будет запрещено ввозить в Латвию, однако Рига "не имеет права ограничивать желание компаний из других стран ЕС транспортировать российское зерно в места назначения" через латвийскую территорию. Краузе пояснил, что возглавляемое им ведомство приступило к разработке законопроекта, обязывающего компании при ввозе и таможенном оформлении зерна в Латвии указывать информацию о конечном пункте назначения груза.

Как отмечает Delfi, ссылаясь на данные министерства земледелия республики, Латвия является "вторым по величине импортером российской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в ЕС после Испании". Запрет на импорт и транзит российского зерна, указывает портал, может привести к снижению доходов латвийских портов и железных дорог в общей сложности на €100 млн.