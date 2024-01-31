Bloomberg: PayPal планирует сократить 9% своих сотрудников в ближайшую неделю

В письме персоналу, на которое ссылается агентство, говорится о решении оптимизировать компанию

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Электронная платежная система PayPal планирует в ближайшее время сократить около 2,5 тыс. своих штатных сотрудников, что составляет 9% всего персонала. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо сотрудникам.

В нем говорится о решении оптимизировать компанию путем как прямых сокращений в ближайшую неделю, так и ликвидации существующих вакансий в течение года.

По данным Bloomberg, акции PayPal упали за последний год более чем на 20%. В 2023 году компания сменила генерального директора Дэна Шульмана. Пост занял Алекс Крисс.