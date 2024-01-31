Международные грузовые перевозки на ДВЖД выросли почти на 25% в 2023 году

Общий объем перевезенных грузов составил 14,7 млн тонн

ТАСС, 31 января. Объем международных грузовых перевозок через пограничные направления Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в 2023 году составил 14,7 млн тонн. Это на 24,7% больше, чем в 2022 году, сообщили в пресс-службе ДВЖД.

"Международные перевозки выросли почти на четверть за 2023 год. Перевезли через пограничные переходы во всех направлениях более 14,7 млн тонн грузов (+24,7%). На экспорт в Китай через пограничный переход Гродеково (РФ) - Суйфэньхэ (КНР) отправили 8,2 млн тонн (+1,2%). <…> Из Китая ввезли 187 тыс. тонн импортных грузов (+19,7%), из них более 123 тыс. тонн - строительные грузы (+25%)", - подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты добавили, что через железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское - Тунцзян отправили почти 3,3 млн тонн грузов. Из них 2,5 млн тонн - угля и 693 тыс. тонн - руды. В импортном направлении перевезли 15,5 тыс. тонн грузов.