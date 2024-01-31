Приморью понадобится 180 млрд рублей на реконструкцию объектов ЖКХ

План модернизации включает в себя порядка 750 объектов и систем жизнеобеспечения края

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края провели инвентаризацию объектов ЖКХ. По итогам профильные ведомства подготовили пятилетний план по модернизации и реконструкции - расчетная стоимость всех работ составит порядка 180 млрд рублей, сообщили ТАСС в региональном министерстве.

"Проведена инвентаризация объектов жилищно-коммунальной сферы, подготовлен пятилетний план модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, который включает в себя порядка 750 объектов и систем жизнеобеспечения края с расчетной стоимостью порядка 180 млрд рублей", - рассказали специалисты.

В ведомстве добавили, что с 2022 года в Приморье реализуется механизм инфраструктурного бюджетного кредита: за его счет модернизируются сети и растут мощности развития жилищного хозяйства региона. Объем привлеченных средств составляет порядка 4 млрд рублей, за счет которых планируется подключить к коммунальным сетям около 932 тыс. кв.м. жилья.

"Дополнительно с 2023 года приступили к использованию механизма инфраструктурных облигаций и специального казначейского кредита для модернизации коммунальной инфраструктуры и снижения ветхости объектов", - отмечают работники министерства.