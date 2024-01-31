"Известия": круизным перевозчикам в Черном море могут обнулить НДС

Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в феврале, сообщает газета

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Круизным перевозчикам в Черном море предлагается обнулить налог на добавленную стоимость (НДС). Законопроект об этом подготовили в "Единой России", в феврале его внесут в Госдуму, сообщил "Известиям" зампред комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

"Еще несколько лет назад было дано поручение президента, чтобы организовать такое круизное сообщение. До сих пор в полноценном виде оно не появилось, так как сейчас бизнесу невыгодно в этом участвовать", - рассказал депутат.

По словам Кривоносова, в ходе работы над законопроектом прошли консультации с Росморпортом, а также представителями бизнеса, которые рассказали о сложностях ввиду отсутствия поддержки государства.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что для применения нулевой ставки и ограничения сферы действия льготы предусмотрены определенные условия. Так, один из портов перевозки должен располагаться на берегу Черного моря. Также нулевая ставка НДС будет действовать только на оказание услуг в составе туристского продукта. Там же указывается, что эта мера направлена на стимулирование развития системных туристских услуг, оказываемых в регионе на регулярных круизных маршрутах, развитие внутреннего морского туризма, а также на повышение транспортной доступности городов Крыма.

Издание отмечает, что в Налоговом кодексе уже предусмотрена нулевая ставка НДС для услуг по внутренним пассажирским перевозкам РЖД и авиасообщения, в том числе на территориях Республики Крым и Севастополя. В Минфине РФ "Известиям" сообщили, что такой законопроект пока не поступал на рассмотрение в министерство.