"Известия": в России предложили сертифицировать самозанятых в сфере красоты

Такая сертификация необходима, в частности, для подтверждения соблюдения требований безопасности специалистом, пишет газета

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) в письме руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко рекомендовала ввести сертификацию самозанятых в сфере красоты и здоровья. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо.

Как сообщает издание, сертификация самозанятых необходима для подтверждения соблюдения требований безопасности специалистом. Кроме этого, сертификация поможет проверить, обладает ли рабочий достаточной квалификацией. Эти рекомендации необходимы для того, чтобы уравнять условия ведения бизнеса для микропредприятий и самозанятых для достижения честной конкуренции в России, следует из письма.

Отмечается, что от самозанятых в сфере красоты не требуется выполнять несколько действующих определенных требований, в то время как индивидуальные предприниматели (ИП) обязаны оформлять медицинскую книжку, покупать сертифицированные расходные материалы и оборудование, обеспечивать дезинфекцию и стерилизацию инструментов и помещения, иметь специальное образование или пройти обучение, а также заключать договоры на обслуживание медтехники и на вывоз отходов. В связи с этим ТПП предлагает освободить микропредприятия от излишней отчетности, которые отнимают ресурсы на развитие, отмечают "Известия".

По мнению ТПП, разные условия ведения бизнеса также влияют на финансовые результаты специалистов. Так, при одинаковой выручке в 112 тыс. рублей за услуги по маникюру ИП получает примерно 29 тыс. прибыли из-за ежемесячных издержек в 83,5 тыс., а самозанятый - 88 тыс. при расходах в 24,6 тыс., приводит издание пример из письма. В ТПП также отмечают, что стоимость услуг в салонах может вдвое превышать цену, которую просят самозанятые.

"Известия" направили запрос в Минэкономразвития, но в министерстве на него не отреагировали. В пресс-службе кабмина сообщили, что пока письмо к ним не поступило.