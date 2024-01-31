РЖД получат 10 электропоездов "Финист" в первом полугодии 2024 года

В настоящее время холдинг уже получил 12 электропоездов от ООО "Уральские локомотивы"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. РЖД получат в первом полугодии 2024 года 10 составов импортозамещенной "Ласточки", электропоезда "Финист". В настоящее время РЖД уже передано 12 составов поезда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"На сегодня ООО "Уральские локомотивы" переданы ОАО "РЖД" - 12 электропоездов "Финист". <...> Согласно договору поставки в первом полугодии 2024 года холдинг "РЖД" должен получить от производителя еще 10 составов: 2 - в марте, и по 4 в апреле и в мае", - говорится в сообщении.

Часть из 12 полученных поездов проходит пусконаладочные работы, другие электропоезда перевозят пассажиров и часть - проходят межрейсовые замеры, тестирования и испытания отдельных узлов и агрегатов для определения правильности их работы.

"Учитывая, что в настоящее время производителем накапливается опыт эксплуатации комплектующих российской тяговой системы, которые раньше он не использовал при производстве электропоездов, специалисты завода "Уральские локомотивы" имеют возможность оперативно отлаживать все процессы. Работы ведутся в сотрудничестве с конкретными производителями каждого конструкционного элемента", - отметили в пресс-службе РЖД.

Также в пресс-службе холдинга отметили, что электропоезд "Финист" выйдет на новые маршруты в Пермском крае в феврале 2024 года.

"Планируется, что в феврале электропоезда "Финист" выйдут на маршруты в Пермском крае", - отметили в пресс-службе.

В декабре 2023 года "Финисты" начали курсировать по четырем маршрутам в Свердловской области, а в январе текущего года добавились еще два маршрута - из Екатеринбурга в Верхотурье (по выходным и праздничным дням) и в Карпинск через Серов (по пятницам и воскресеньям), отметили в компании.

Об электропоезде

"Финист" - новый российский электропоезд постоянного тока, который соответствует современным требованиям по безопасности и комфорту. Он оснащен отечественным тяговым оборудованием, позволяющим достигать скорости до 160 км/ч и эффективно использовать энергию при торможении. Пятивагонный состав поезда предлагает 416 сидячих мест с USB-розетками для зарядки устройств, увеличенное количество санитарных модулей, включая пеленальные столики, а также места и подъемники для инвалидных колясок. Вагоны также оснащены системой микроклимата и обеззараживания воздуха.

Электропоезд ЭС104 "Финист" выпускается на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме, далее планируется использовать данную модель в качестве базовой платформы для создания нового поколения скоростных электропоездов, включая двухсистемные и гибридные модификации с автономной тяговой батареей.