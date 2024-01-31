Средняя зарплата рабочего "Уралтрансмаша" составляет около 130 тыс. рублей

На предприятии изготавливают самоходные артиллерийские установки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Средняя зарплата рабочего "Уралтрансмаша", где делают новейшие самоходные артиллерийские установки (САУ), в частности "Коалицию-СВ", составляет около 130 тыс. рублей, сообщили в Минобороны России по результатам поездки министра обороны Сергея Шойгу на "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге.

"В ходе общения с рабочими предприятия в сборочных цехах они доложили министру обороны РФ, что средняя заработная плата рабочего на заводе составляет около 130 тыс. рублей в зависимости от квалификации", - сообщили в ведомстве.