Доход от лесного хозяйства Приморья в 2023 году вырос на 100 млн рублей

Налоговые сборы с отрасли составляют около 1,25 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Деятельность лесного хозяйства Приморского края принесла в региональный бюджет более 1,7 млрд рублей в 2023 году, сообщили ТАСС в Минлесхозе края.

"В этом году цифры по доходам выросли на 100 млн рублей - более 1,7 млрд. Всего в прошлом [2022] году было более 1,6 млрд", - сказали специалисты министерства.

В пресс-службе правительства отметили, что налоговые сборы с отрасли - около 1,25 млрд рублей.

"Еще почти 500 млн рублей составили лесные платежи. За последние три года их размер вырос более чем в пять раз. Повышение экономической отдачи отрасли позволило решить ряд застаревших проблем: повысить заработную плату сотрудникам на местах, обеспечить их техникой и горючим, в 2,3 раза увеличить количество патрульных мероприятий лесной охраны с 2020 года и оптимизировать их маршруты с использованием риск-подхода", - сообщает пресс-служба со ссылкой на данные Минлесхоза.

Сейчас министерство работает над региональным проектом, входящим в нацпроект "Экология" и направленным на восстановление лесов.