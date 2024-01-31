В Якутии на территориях развития местного производства привлекут 1,2 млрд рублей

В настоящее время идет подготовка инвестпроектов для подачи пакета документов

ЯКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают, что резиденты первых двух в Якутии территорий развития местного производства в течение пяти лет привлекут не менее 1,2 млрд рублей инвестиций, сообщил ТАСС министр экономики республики Петр Попов.

"Минимальный объем инвестиций на территориях "Долина Эркээни" и "Горный" составит не менее 900 млн рублей и 360 млн рублей соответственно в течение пяти лет после включения в реестр резидентов территорий развития местного производства", - сообщил Попов. Он уточнил, что в настоящее время идет подготовка инвестпроектов для подачи пакета документов на получение статуса резидента.

В 2023 году в Якутии решениями регионального кабмина были созданы первые две территории развития местного производства в Хангаласском и Горном районах - "Долина Эркээни" и "Горный".

Территория "Долина Эркээни" в Хангаласском улусе включает пять муниципальных образований - город Покровск, Жерский, Немюгюнский, Октемский и Техтюрский наслеги. Там планируется запустить инвестиционные проекты сельскохозяйственного и туристического направлений. Ожидается создание не менее 100 рабочих мест.

Территория развития местного производства "Горный" включает территории пяти наслегов - Бердигестяхского, Кировского, Мытахского, Одунунского и Октябрьского. "Потенциальные резиденты планируют реализовать новые инвестиционные проекты в сферах туризма, сельского хозяйства, развития придорожного сервиса и производства. По итогам реализации инвестиционных проектов планируется создать не менее 75 новых рабочих мест", - добавил министр.

О региональных территориях местного производства

Проект закона о территориях развития местного производства был принят депутатами регионального парламента в июне 2023 года в окончательном чтении. Работа таких территорий направлена на ускоренное социально-экономическое развитие поселений и насыщение местного рынка товарами и услугами. На этих территориях будут установлены преференции по налогам, а также реализованы меры государственной поддержки в виде возмещения части страховых вносов, части затрат на уплату процентов по кредитам и по капитальным вложениям на производство.

До конца 2028 года на территории республики планируется создать не менее 15 территорий развития местного производства.