В России в 2023 году увеличился спрос на IТ-специалистов на 80%

По результатам исследования сервиса "Авито Работа", на 81% выросла и зарплата самих специалистов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Средние зарплаты в IT-сфере в России за 2023 год достигли 90 тыс. рублей, показав рост на 80%. Примерно такой же рост - на 81% - наблюдался на самих специалистов, подсчитали для ТАСС в сервисе "Авито Работа".

Аналитики проанализировали спрос по количеству вакансий, опубликованных за год, с учетом колебаний их число выросло на 81%. А средние предлагаемые зарплаты для IT-специалистов сильно обгоняют средние по России - 90 тыс. против 67,5 тыс. рублей в месяц.

72% из более 10 тыс. опрошенных работающих россиян уверены, что будущее за профессиями, связанными с искусственным интеллектом, большими данными и нейросетями. 52% выделяют перспективы у сферы робототехники, 48% - у умных технологий. А "космические" профессии и инновации в экологии выделили всего по 25%.

Спрос на работников, не только в IT, повышается неравномерно, а зарплатные предложения растут вслед за ним, поясняет директор категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилл Пшеничных. IT-сфера, по его словам, популярна, так как в ней нужны квалифицированные кадры. "[Но] несмотря на высокий престиж этой сферы и тот факт, что множество молодых людей сегодня стремятся выучиться на цифровые профессии, кадров все еще не хватает", - сказал эксперт.