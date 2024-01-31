"Руспродсоюз" сообщил, что куриные яйца за неделю подешевели до 131,62 рубля

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Средняя розничная цена за десяток яиц в России за неделю снизилась на 1,5% и по состоянию на 28 января составила 131,62 рубля. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

"Куриное яйцо в РФ продолжает дешеветь. По данным на 28 января средняя розничная цена десятка яиц в России составила 131,62 рубля. Неделей ранее - 133,63 рубля. Снижение за неделю составило 1,5%", - рассказал Востриков.

О ситуации с ценами

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом за период с 16 по 22 января 2024 года цены на них снизились на 1,4%, неделей ранее - с 10 по 15 января - цены на этот продукт снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.

24 января Минсельхоз России сообщал, что стоимость куриных яиц у производителей в РФ снизилась за прошедшую неделю, по состоянию на 24 января, на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории, до 89,66 и 78,21 рубля соответственно.