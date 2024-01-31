Обороты игровых площадок в России выросли на 68% за 2023 год

Средний чек у геймеров вырос на 4%, до 523 рублей, говорится в исследовании сервисов ЮKassa и Kupikod, а также экосистемы для компьютерных клубов Langame

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская игровая индустрия показывает рост по итогам 2023 года - обороты игровых площадок выросли на 68%. На рынок вышло рекордное количество релизов видеоигр с оценкой выше 90 баллов, следует из совместного исследования сервисов ЮKassa и Kupikod, а также экосистемы для компьютерных клубов Langame (результаты есть у ТАСС).

Обороты площадок сравнивались по январю - декабрю 2022-2023 годов. Кроме роста у площадок на 68%, подросло и число платежей - на 62% за год, плательщиков же стало на 20% больше. Средний чек у геймеров вырос на 4%, до 523 рублей.

В Kupikod отмечают, что 2023 год, помимо прочего, был богат на игровые релизы. Появились новинки для консолей Nintendo Switch, Xbox и PlayStation. Выделяются survivor-horror и шутер Resident Evil 4 Remake, дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, игры жанра файтинг Mortal Kombat 1 и Street Fighter 6 и другие.

"Пока весь мир боролся с COVID-19, работа над многими проектами замедлилась или даже остановилась. В итоге наступил год, когда вышло множество игр и дополнений с оценкой выше 90 [баллов] - больше всего за всю историю индустрии", - считает директор по маркетингу Kupikod Георгий Иоселиани.

Возраст геймеров становится старше - средний по России сейчас 36 лет, в начале 2000 годов он находился на уровне 25 лет. При этом по миру средний возраст - 34 года. "Расцвет индустрии пришелся на 1990-е и эхом донесся до середины следующего десятилетия. Мальчики и девочки, которые начинали играть еще тогда, выросли и не бросили свое увлечение, а некоторые даже прививают интерес к играм собственным детям", - сказал представитель Kupikod.