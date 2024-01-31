Строительство отеля "Физтехленд" в Долгопрудном начнется в III квартале 2024 года

Инвестиции в проект составят более 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Строительство первой очереди проекта "Физтехленд" в Долгопрудном, в рамках которого будет возведен гостиничный комплекс для школьников Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и студентов МФТИ, начнется в III квартале 2024 года и завершится в 2026 году. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Проект, инвестиции в который составят более 1,5 млрд рублей, будет реализован в две очереди. Приступить к строительству первой очереди компания планирует в начале III квартала 2024 года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса намечен на IV квартал 2026 года. Сразу после этого компания приступит к реализации второй очереди - строительству тематического парка "Физтехленд". Весь проект будет реализован в течение 6 лет. Для жителей Долгопрудного на территории комплекса будет создано не менее 40 рабочих мест", - сказала она.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона пояснили, что инвестором проекта выступает компания "Росевросити". В рамках проекта будет создан образовательный центр с возможностью комфортного проживания для школьников Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и студентов МФТИ, а также аспирантов, участников конференций и преподавателей. Объект площадью 18 тыс. кв. м будет включать в себя основной корпус гостиницы, рассчитанный на 200 номеров, а также 10 таунхаусов и 4 коттеджа. Помощь в подборе земельного участка для реализации проекта компании оказала Корпорация развития Московской области (КРМО).

"Уникальность парка "Физтехленд" в том, что он станет экспериментальным центром, который будет включать лектории, амфитеатр, веревочный парк, мастерские и полигон для тестирования разработок в робототехнике и беспилотных аппаратов, лектории для проведения выставок, презентаций и конференций. В перспективе мы планируем развивать международные отношения и приглашать на наши научные конференции молодых специалистов и профессоров из других стран, которые также смогут останавливаться на территории комплекса", - рассказал коммерческий директор ООО "Росевросити" Михаил Тонков, слова которого привели в министерстве.

В пресс-службе добавили, что помимо экспериментальных научных площадок, на территории главного корпуса появятся ресторан, конференц-зал, три переговорные комнаты, которые можно будет использовать для коворкинга, и спортивный зал.