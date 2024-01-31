В Hill's заявили, что не получали жалоб на качество продукции

В компании рассказали, что проводят ежегодный аудит систем контроля качества на своих фабриках для соответствия требованиям стандартов РФ и Евросоюза

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Производитель кормов для домашних животных Hill's не получал жалоб на качество продукции, все корма, поставляемые в Россию, производятся в Европе в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом ТАСС сообщили в компании Hill's Pet Nutrition Russia.

"Вся продукция Hill's, поставляемая в Россию, производится в Европе в соответствии с требованиями российского законодательства. Мы в курсе обсуждений в средствах массовой информации касаемо корма Hill's. Мы не получали жалоб на нашу горячую линию и из других источников относительно данного продукта и заражения его червями и другими насекомыми", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что никогда не импортировала сухие корма Science Plan and Prescription Diet из США.

"Каждый год мы проводим тщательный аудит систем контроля качества на всех наших фабриках, чтобы быть уверенными, что мы полностью соответствуем требованиям российских и европейских стандартов качества", - отметили в компании, добавив, что будут и дальше придерживаться этих стандартов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что владельцы питомцев массово жалуются в Роспотребнадзор на американский корм для животных Hill's из-за наличия в нем червей.

Позже Россельхознадзор объявил, что с 6 февраля приостанавливает ввоз в Россию кормов с итальянского предприятия компании Hill's из-за поставок некачественной продукции. Ранее, с 7 августа 2023 года, также были приостановлены поставки с нидерландского завода. В ведомстве напомнили, что запрет на ввоз кормов и кормовых добавок из США в Россию действует с 2021 года. Корма торговой марки Hill's поставлялись в Россию с двух аттестованных площадок из Нидерландов и Италии.