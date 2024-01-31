"Яндекс Путешествия" запустили первую умную камеру для путешественников

В сервисе отметили, что новая функция работает на базе умной камеры из приложения "Яндекс с Алисой" и использует технологии компьютерного зрения

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сервис "Яндекс Путешествия" добавили в свое мобильное приложение умную камеру, при помощи которой пользователи смогут узнать, какая перед ними достопримечательность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Яндекс Путешествия" добавили в свое приложение умную камеру, с помощью которой пользователи смогут узнать, какая перед ними достопримечательность или интересный экспонат. Умная камера умеет определять практически любые объекты - от памятников и театров до необычных строений, автомобилей, деревьев и цветов", - рассказали в пресс-службе.

В сервисе пояснили, что новая функция работает на базе умной камеры из приложения "Яндекс с Алисой" и использует технологии компьютерного зрения, и такое решение, как отметили в пресс-службе, впервые используется в тревел-сегменте. Для того, чтобы узнать информацию о достопримечательности, необходимо навести на нее камеру и нажать кнопку съемки, и результат появится в режиме реального времени. "С помощью технологий компьютерного зрения камера выделяет на изображении объекты и распознает, что перед ней: здание, памятник или, например, комнатное растение. Для этого используются нейросети, обученные на огромном количестве примеров. Чтобы воспользоваться умной камерой, нужны доступ в интернет и приложение "Яндекс Путешествий" последней версии. Функция работает и на iOS, и на Android", - заключили в пресс-службе.