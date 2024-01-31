Красноярск получил разрешение на рытье котлована в центре города для метрополитена

Строители в ближайшее время приступят к земляным работам

КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Метростроители в Красноярске получили разрешительную документацию на рытье котлована в центре города для строительства метрополитена (метротрамвая). Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора края.

"Получена разрешительная документация на возведение монтажного котлована на площади Революции. Строители в ближайшее время приступят к земляным работам на месте будущей станции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ход строительства метрополитена обсуждался на встрече губернатора края Михаила Котюкова и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что группа компаний станет новым подрядчиком строительства метро вместо "Красноярск ТИСИЗ". Объем инвестиций в проект составит порядка 89 млрд рублей. Строительство первой линии метро (метротрамвая) по краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы" должно завершиться в 2026 году.