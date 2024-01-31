31 января, 06:30,
обновлено 31 января, 06:36

Сбер выпустил новую версию мобильного приложения для iOS

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Его можно скачать в App Store

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения "Учет онлайн" для установки на iOS, сообщила пресс-служба кредитной организации. Скачать приложение можно в App Store.

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Отмечается, что в первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями "Сбербанк онлайн" - 12.14.1, 12.15 и 13.02.

"Банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий, в течение 2024 года они будут планомерно отключены", - сообщили в Сбере.

Посмотреть версию, которая установлена на вашем устройстве, можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля. "Мы просим наших клиентов-пользователей iPhone с устаревшими версиями "Сбербанк онлайн" оперативно установить новое приложение "Учет онлайн", потому что банк прекращает поддержку самых старых версий приложений", - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. 

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