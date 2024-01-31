Лавров заявил, что доллар стал оружием Запада для решения политических задач

Глава МИД РФ отметил, что доллар и гранты по линии международных финансовых институтов активно используются "в качестве инструментов принуждения"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Доллар как уже действующее или потенциальное оружие используется Западом для решения политических задач. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве.

"Доллар является, очевидно для всех уже, по-моему, либо действующим, либо потенциальным оружием [Запада для] решения политических задач", - отметил глава дипведомства.

Он подчеркнул, что доллар и гранты по линии международных финансовых институтов активно используются "в качестве инструментов принуждения". "Односторонние санкции подрывают устоявшиеся производственно-сбытовые цепочки, удобные, эффективные, подрывают их перспективы развития, в первую очередь - в странах Азии, Африки и Латинской Америки, - указал Лавров. - И вместо широкого гуманитарного сотрудничества насаждается так называемая культура отмены".