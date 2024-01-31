В РЭЦ сообщили, что продажи на выставке "Сделано в России" в КНР составили 19 млн рублей

В пресс-службе центра добавили, что в первый день фестиваля-ярмарки китайцы приобрели российской продукции на маркетплейсах и в аккредитованных магазинах на 44,2 млн рублей

ШЭНЬЯН /Китай/, 31 января. /ТАСС/. Посетители ярмарки-фестиваля "Сделано в России", проходящей в китайской провинции Ляонин, в первые дни ее работы купили российских товаров на сумму в размере 19 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

"В дни открытия фестиваля-ярмарки российских товаров в Китае реализовано в розницу российской продукции на более чем 19 млн рублей, - заявили в пресс-службе РЭЦ. - Кроме того, российские товары, представленные на ярмарке, также доступны онлайн в 14 аккредитованных национальных магазинах на 8 китайских маркетплейсах, где только в первый день работы фестиваля-ярмарки китайцы приобрели российской продукции на 44,2 млн рублей".

В РЭЦ уточнили, что таких рекордных показателей удалось достичь благодаря стримам популярных в Китае блогеров с общим охватом аудитории около 45 млн человек.

Первый фестиваль-ярмарка российских товаров под брендом "Сделано в России" открылся 27 января в городе Шэньян, 28 января - в городе Далянь. Цель мероприятия - повысить узнаваемость российской агропромышленной продукции, ее качества и уникальности среди конечного китайского потребителя. В работе принимают участие более 150 компаний из 41 региона России - они представили почти 1,5 тыс. наименований товаров: от мороженого и морепродуктов до зерна и алкогольных напитков. Выставка пройдет до 4 февраля.

Ранее вице-губернатор провинции Ляонин заявил на прошедшей в Шэньяне конференции по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству, что одно китайское предприятие закупило в первый день выставки "Сделано в России" продукции на сумму в размере 1 млрд юаней (почти $140 млн). Он сказал, что увидел на открытии ярмарки, "как мука, шоколад, мороженое и королевский краб из России сметаются с прилавков подчистую".

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.