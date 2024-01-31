Мали останется в валютном союзе стран ECOWAS

Речь идет об UEMOA

ПРЕТОРИЯ, 31 января. /ТАСС/. Мали останется в составе Западноафриканского экономического и валютного союза (UEMOA), который использует сейчас в качестве единой валюты западноафриканский франк КФА. Об этом сообщил агентству Reuters министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп.

По его словам, Мали останется в валютном союзе несмотря на выход из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

UEMOA является финансовой структурой ECOWAS и объединяет восемь стран Западной Африки, входящих в зону франка КФА: Кот-д'Ивуара, Бенина, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Нигера, Сенегала и Того. Зона находится под частичным контролем Центрального банка Франции, который обеспечивает привязку курса франка КФА к евро. В декабре 2019 года страны UEMOA приняли решение об изменении механизма зоны франка КФА и создания собственной единой валюты - ЭКО.

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о решении как можно быстрее выйти из ECOWAS. В совместном заявлении трех стран подчеркнуто, что ECOWAS "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов". Все три страны уже официально уведомили ECOWAS о своем решении покинуть организацию.