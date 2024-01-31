"Яндекс", VK и "Тинькофф" возглавили рейтинг HeadHunter среди IT-компаний

При этом "Тинькофф" ранее входил в рейтинг только в качестве банка

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Яндекс", VK и "Тинькофф" стали лидерами среди IT-компаний в рейтинге лучших российских работодателей по версии HeadHunter за 2023 год. При этом "Тинькофф" впервые вошел в список, опубликованный на сайте платформы, в качестве IT-компании. Итоги рейтинга были опубликованы на сайте hh.ru.

Компании "Яндекс" и VK также были лидерами рейтинга hh.ru среди IT-компаний в 2022 году. При этом "Тинькофф" ранее входил в рейтинг только в качестве банка. По данным "Тинькофф", на сегодняшний день около 70% сотрудников штаб-квартиры организации являются IT-специалистами, которые создают финтех решения для всего рынка.

Все компании работают над объединением IT-коммьюнити в России, а также проводят мероприятия для IT-специалистов в разных городах России.

Лучшими работодателями 2022 года среди крупнейших IT-компаний России, по версии hh.ru стали "Яндекс", "VK" и "СКБ контур". Лидерами в категории крупные IT-компании стали "2ГИС", "Лаборатория Касперского", а также "Авито", в категории средние IT-компании: "Циан", "Битрикс24" и Selectel, в категории небольшие IT-компании: LC GROUP, red_mad_robot и Napoleon IT.

Рейтинг формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей. Оценивается готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки); желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки) и данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается ее HR-функция (20% от общей оценки).