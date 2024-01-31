Доходы Хабаровского края увеличились за год на 16%

По сравнению с 2022 годом край заработал около 125 млрд рублей, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев

ХАБАРОВСК, 31 января. /ТАСС/. Собственные доходы бюджета Хабаровского края за 2023 год увеличились на 16% почти, до почти 126 млрд рублей. Об этом губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил на расширенном заседании правительства, которое было посвящено реализации стратегии развития края на 2022-2026 годы.

"Собственные доходы краевого бюджета с 2020 года выросли на 47 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом край заработал больше на 16%, а именно 125,9 млрд рублей", - сказал губернатор.

Валовый региональный продукт по итогам прошлого года приблизился к отметке 1 трлн 250 млрд рублей, добавил глава. Уровень госдолга за три года сократился с 69% к доходам, до 47% к доходам в 2023 году. На 1 января 2024 года госдолг края составил порядка 59,6 млрд рублей, уточнили ТАСС в министерстве финансов региона.

"Благодаря решению нашего президента о реструктуризации мы смогли полностью уйти от коммерческих кредитов. Сегодня мы должны коммерческим банкам ноль рублей. В 2020 году они [кредиты] превышали 35 млрд", - сказал Дегтярев.

Он уточнил, что это дает возможность дополнительно направлять на развитие края более 2 млрд рублей ежегодно. Раньше эти деньги уходили на оплату кредитов в банках.

"2023 год стал для нас годом уверенного роста. Мы не просто выдержали санкционные удары, мы перестроились для достижения новых, еще более высоких целей. Главные результаты прошедшего года - это стабильное развитие экономики, увеличение дохода, социальная защищенность людей", - сказал губернатор.

Губернатор отметил рост показателей в авиастроительной отрасли и в судостроении в Хабаровском крае в 2023 году. "В полном объеме и даже с опережением выполняется гособоронзаказ", - сказал Дегтярев. Губернатор отметил, что в регионе выпускаются лучшие в мире боевые самолеты Су-35, Су-57. "И это оценка наших защитников", - подчеркнул он. На Амурском судостроительном заводе летом заложили десятый корвет, строятся малые ракетные корабли. Предприятие готовится к заказу на фрегаты.

Продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни в Хабаровском крае превысила 70 лет, сообщил губернатор.

"Приоритет правительства края - национальные проекты. Они разработаны по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина, их цель прорывное развитие страны, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий проживания, раскрытие таланта каждого человека. Нацпроекты - это новые подходы и концентрация усилий всех уровней власти ради благополучия людей. Нам есть, чем гордиться, выросла продолжительность жизни. В 2023 году она впервые превысила 70 лет, составляет сегодня 70,5 лет", - сказал губернатор.

За 10 лет, добавил Дегтярев, младенческая смертность снизилась в 3,5 раза. Дальневосточные меры поддержки рождаемости способствовали увеличению в 2,5 раза за этот период количества многодетных семей. На сегодня в крае их насчитывается 23,5 тыс., в них воспитывается почти 79 тыс. детей.