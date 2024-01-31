Более 60 тыс. школьников и студентов примут участие в молодежных акселераторах Сбера

Больше всего заявок на участие в обучении для учащихся школ, колледжей и техникумов поступило из учебных заведений Москвы, Нижегородской и Свердловской областей, Краснодарского края

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Свыше 60 тыс. школьников и студентов из России и 10 зарубежных стран примут участие в школьном и студенческом акселераторах Сбера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбера.

"62 тыс. будущих предпринимателей из России и еще десяти зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и других - приступили к обучению в школьном и студенческом акселераторах Сбера, - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что по сравнению с первым сезоном акселераторов число желающих освоить предпринимательские навыки увеличилось в 2,5 раза. Больше всего заявок на участие в обучении для учащихся школ, колледжей и техникумов поступило из учебных заведений Москвы, Нижегородской и Свердловской областей, Краснодарского края. В свою очередь лидеры среди регионов по количеству заявок в акселератор для студентов, аспирантов и сотрудников вузов - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, а среди вузов - РТУ МИРЭА, Сеченовский университет и Высшая школа экономики.

Как пояснили в пресс-службе, обучение в акселераторах Сбера продлится шесть месяцев. Ребята освоят онлайн-программу по технологическому предпринимательству, объединятся в команды, а затем будут работать с персональными менторами из числа опытных предпринимателей для превращения своих идей в работающие продукты. "Лучшие команды представят свои разработки на демодне и разделят призовой фонд. Школьники смогут поступить в топ-вузы без экзаменов, получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции, а магистранты - претендовать на грант президента РФ", - заключили в пресс-службе.

Первый акселератор Сбера был запущен в 2020 году.