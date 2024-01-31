Индекс Мосбиржи превысил 3 200 пунктов впервые с 15 января

На открытии торгов индекс Мосбиржи составлял 3 201,48 пункта

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи превысил отметку в 3 200 пунктов впервые с 15 января 2024 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

На открытии торгов индекс Мосбиржи составлял 3 201,48 пункта (+0,17%), РТС поднимался на 0,05%, до 1 123,14 пункта. К 10:03 мск индекс Мосбиржи рос на 0,3%, до 3 205,59 пункта.

По данным на 10:24 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 202,9 пункта (+0,21%). В то же время индекс РТС терял 0,03%, опускаясь до 1 122,17 пункта.

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 89,91 рубля (+0,21%), евро находился на отметке 97,34 рубля (-0,16%). Курс юаня равнялся 12,487 рубля (+0,39%).