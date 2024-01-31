Ретейлер "О’Кей" в 2023 году увеличил выручку на 2,8%

Показатель составил 205,772 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Крупный российский ретейлер "О’Кей" в 2023 году увеличил чистую розничную выручку на 2,8% по сравнению с предыдущим годом - до 205,772 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка гипермаркетов "О’Кей" в прошлом году сократилась на 3,4% и составила 141,947 млрд рублей, продажи дискаунтеров "Да!" повысились на 19,8% - до 63,825 млрд рублей. Чистая розничная выручка группы за четвертый квартал выросла на 5,2% - до 58,46 млрд рублей, продажи гипермаркетов снизились на 0,7% - до 40,934 млрд рублей, дискаунтеров - выросли на 22,1%, до 17,527 млрд рублей.

Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов группы "О’Кей" (like-for-like, LfL) за год уменьшилась на 1,6%, в октябре - декабре - выросла на 1,7%. Средний чек за 12 месяцев вырос на 2,5%, покупательский трафик снизился на 4%, в четвертом квартале LfL-чек вырос на 6,2%, а LfL-трафик сократился на 4,2%.

За 2023 год группа закрыла три и открыла один гипермаркет "О'Кей" в рамках пересмотра и оптимизации портфеля недвижимости. В трех гипермаркетах "О’Кей" была проведена оптимизация торговых площадей. Помимо этого, в январе - декабре ретейлер открыл 26 дискаунтеров "Да!" (net, с учетом закрытий). Общая торговая площадь компании на конец отчетного периода составила 663,865 тыс. кв. м, что на 1,1% выше показателя на конец 2022 года.

Группа "О’Кей" открыла первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. В 2015 году ретейлер запустил свою сеть дискаунтеров. По состоянию на конец 2023 года группа управляла 297 магазинами в России: 77 гипермаркетами "О’Кей" и 220 дискаунтерами "Да!".