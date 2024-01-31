Сбер, "Тинькофф" и еще 15 банков присоединятся к пилотному проекту по цифровому рублю

ЦБ отмечает, что банки уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилотный проект, когда он будет расширен

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Банк России сообщил, что еще 17 кредитных организаций готовятся подключиться к пилотному проекту по цифровому рублю, среди них Сбербанк, "Тинькофф банк", РСХБ и Экспобанк. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ отмечает, что банки уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилотный проект, когда он будет расширен. Список таких кредитных организаций появился на сайте регулятора и будет обновляться.

Сейчас в тестировании операций с реальными цифровыми рублями принимают участие 13 банков, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний.

Банк России и группа банков в августе 2023 года начали тестировать операции с цифровым рублем. На первом этапе тестируются активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.

По состоянию на декабрь 2023 года количество кошельков, открытых в ходе пилота, достигло 497, а число операций превысило 13,7 тыс.