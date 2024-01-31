Почти 90% полетов между Таджикистаном и РФ выполняют российские авиакомпании

По данным Агентства гражданской авиации Таджикистана, частота международных полетов составляет 270 раз в неделю

ДУШАНБЕ, 31 января. /ТАСС/. Почти 90% полетов между городами Таджикистана и РФ приходится на российские авиакомпании. Об этом на пресс-конференции по итогам 2023 года сообщил директор Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Дилшод Сафарзода, отвечая на вопрос ТАСС.

"88% полетов [между Таджикистаном и РФ] выполняют российские авиакомпании, 12% - таджикская, на данный момент одна авиакомпания Somon Air", - сказал он. По словам главы агентства, география полетов из республики охватывает все регионы России. "Во все регионы России разрешения полетов и для нас, и для российских перевозчиков есть, только зависит от авиакомпаний. <…> Центральная часть России, Сибирь, Ханты-Мансийский автономный округ - во все направления по одному-два рейса есть, много рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург", - уточнил Сафарзода. Он отметил, что продолжают поступать предложения от российских авиакомпаний.

В свою очередь генеральный директор национальной авиакомпании Tajik Air Парвиз Шодмонзода добавил, что с возобновлением деятельности, прекратившейся с 2019 года из-за финансовых и технических проблем, количество рейсов со стороны отечественных авиакомпаний будет увеличено. "По вопросу соотношения 88% на 12%: в скором времени паритет будет восстановлен, мы надеемся на это", - подчеркнул он.

По данным Агентства гражданской авиации Таджикистана, частота международных полетов составляет 270 раз в неделю. Рейсы выполняются в 12 стран по 48 направлениям, включая РФ. В настоящее время из России в Таджикистан выполняют рейсы UTair, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", "Сибирь S7" и "Ямал".