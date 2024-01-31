Международный информационный центр сообщил, что делегация РЖД в Ашхабаде провела встречу с представителями агентства "Туркмендемирёллары"

АШХАБАД, 31 января. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) планирует открыть представительство в Туркмении, сообщил Международный информационный центр (МИЦ, входит в структуру Госкомитета Туркмении по телевидению, радиовещанию и кинематографии).

По его информации, делегация РЖД в Ашхабаде провела встречу с представителями агентства "Туркмендемирёллары" (Туркменские железные дороги). Стороны обсудили развитие перевозок по восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" и реализацию инфраструктурных проектов.

Они включают реконструкцию вагоноремонтного завода в городе Гызыларбат и открытие нового маршрута Ашхабад - Аркадаг, по которому будет курсировать региональный пассажирский экспресс. Этот поезд будет работать только на электричестве и позволит гражданам добраться из столицы в Аркадаг всего за 18 минут. Планируется также создание единого логистического оператора. Отмечается, что это и открытие представительства РЖД создаст условия для укрепления плодотворных туркмено-российских отношений в области транспорта.

Кроме того, делегаты обсудили возможность обучения туркменских железнодорожников в Корпоративном университете РЖД.

По итогам встреч были подписаны дополнительное соглашение к Меморандуму между "РЖД Логистика" и "Транспортно-логистическим центром Туркменистана", а также соответствующие документы между "РЖД Интернешнл" и "Демирёллары", в том числе для начала работ по реализации проекта реконструкции вагоноремонтного завода.

Как сообщал ТАСС торговый представитель РФ в Туркмении Александр Елизаров, в 2022 году РЖД и агентство "Туркмендемирёллары" подписали программу сотрудничества на 2023-2025 годы. Она предполагает широкомасштабное взаимодействие между сторонами. Планируется, что РЖД будет содействовать в обучении специалистов, цифровизации производственных процессов, работам в сфере логистики для развития транспортных коридоров, в том числе международных, а также электрификации туркменских железных дорог.