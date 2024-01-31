В Бельгии заявили, что финансирование Евросоюзом оборонных проектов идет в ущерб экологии

По информации газеты Financial Times, ЕС сократил фонд, предназначенный для стимулирования инноваций в экологической политике сообщества

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Евросоюз сместил приоритет расходов с экологии на оборону. Об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, сообщает газета Financial Times.

По словам чиновника, после пандемии COVID-19 "огромное внимание было уделено зеленым и цифровым технологиям, <…> сейчас этот фокус несколько смещается". Министр заявил, что новый акцент в расходах был сделан на "стратегической автономии, конкурентоспособности и обороне".

Financial Times отмечает, что Евросоюз сократил фонд, предназначенный для стимулирования инноваций в экологической политике сообщества, с €10 млрд до €1,5 млрд, добавив, что его средства могут быть использованы только для финансирования проектов, связанных с обороной.