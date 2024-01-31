Завод "Волжский оргсинтез" перешел в управление "Росхима"

Запись в Единый государственном реестре юридических лиц внесена 30 января

ВОЛГОГРАД, 31 января. /ТАСС/. Завод "Волжский оргсинтез" в Волгоградской области перешел в управление к "Росхиму", согласно регистрационным данным организации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

"Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица <…> акционерное общество "Росхим", - указано в выписке ЕГРЮЛ. Запись внесена 30 января.

В августе 2023 года арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании 100% акций химического предприятия АО "Волжский оргсинтез", приватизированного в 1990-е годы, в пользу государства. Бенефициарным владельцем завода ранее был Александр Соболевский. Как следует из определения суда, истребованию для зачисления на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом подлежат акции предприятия в количестве 2 344 925 штук номинальной стоимостью 0,2 руб. каждая. В сентябре единственным владельцем АО "Волжский оргсинтез" стало Росимущество.

Согласно данным Генпрокуратуры, АО "Волжский оргсинтез" представляет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Генпрокуратурой выявлены факты нарушения экономического суверенитета России в противоправном завладении предприятием ответчиком.

По данным администрации Волгоградской области, АО "Волжский оргсинтез" - одно из крупнейших в Европе химических предприятий, производящее широкую линейку продукции базовой химии, основное место в которой занимают кормовой метионин, N-метиланилин, сероуглерод, анилин, флотореагенты, сульфат натрия.