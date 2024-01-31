Экспорт Турции по итогам 2023 года составил $255,7 млрд

По импорту в страну лидировала Россия, этот показатель составил $45,6 млрд

СТАМБУЛ, 31 января. /ТАСС/. Экспортные показатели Турции в 2023 году составили $255,7 млрд, увеличившись в сравнении с годом ранее на 0,6%. При этом импорт уменьшился на 0,5%, составив $361,8 млрд, больше всего поставок в республику пришлось на Россию, свидетельствуют данные национального института статистики.

По данным ведомства, внешнеторговый дефицит Турции по итогам 2023 года снизился до $106 млрд с $109,5 млрд в 2022 году.

На первом месте по экспорту из Турции в 2023 году была ФРГ, куда было поставлено товаров и услуг на $21,9 млрд.

По импорту в Турцию лидировала Россия, этот показатель составил $45,6 млрд.

Россия была на первом месте и в декабре, поставив своей продукции на $4,2 млрд, следует из материалов института статистики.