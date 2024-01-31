По программе социальной догазификации подключены 500 тыс. домов

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что газ подведен до границ 900 тыс. земельных участков

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полмиллиона домов подключены по программе социальной догазификации, газ подведен до границ 900 тыс. земельных участков. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании федерального штаба по газификации.

"Президентская программа социальной догазификации наших регионов реализуется достаточно ритмично. Мы преодолели рубеж в полмиллиона подключенных домов, исполнено договоров до границ земельных участков уже 900 тыс., а самая главная цифра - это техническая возможность, которая была создана для газификации более чем 1 млн 150 тыс. домовладений", - сказал Турчак.

Он отметил, что законодательно упрощены все процедуры, связанные с подачей заявок на технические присоединения. "В разы сокращено количество требуемых для этого бумаг", - сказал Турчак.

По его словам, "Единая Россия" вместе с Газпромом ведет информационно-разъяснительную работу по программе. "Проводим подомовые обходы нашим депутатским корпусом, региональными депутатами, местными сходами граждан, проводим консультации. Эта работа приносит зримый результат: с марта 2023 года нам удалось совместно вернуть в работу более 60 тыс. из числа ранее отклоненных заявок", - сказал Турчак, уточнив, что по 22 тыс. из числа повторно поданных заявок уже заключены договоры.

Он также отметил, что на особом контроле находится президентское поручение по поддержке льготников в программе газификации. "Все 75 регионов - участников программы выполнили поручение президента по девяти обязательным категориям, которые он определил в 2022 году. При этом в некоторых регионах компенсация составляет от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Это Ненецкий автономный округ, Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалинская, Свердловская области, Санкт-Петербург, Москва", - сказал Турчак.

Он отметил, что опыт этих регионов заслуживает поддержки, "хотелось бы, чтобы коллеги этим опытом воспользовались".