"Мираторг" начал поставки продукции из Калининграда морским путем

В первую партию вошли наггетсы, картофельные оладьи, котлеты из мяса курицы и говядины

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Агропромышленный холдинг "Мираторг" начал поставки полуфабрикатов из мяса курицы и говядины из Калининградской области морским путем. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Компания отмечает, что проблемы с сухопутным транзитом из области, которая не имеет сухопутных границ с другими субъектами РФ, возникли в прошлом году в связи с ограничениями на транзит ряда грузов автотранспортом через территорию ЕС.

"Альтернативный маршрут пролегает через Балтийское море, по которому грузы перемещаются на судах и паромах. <...> Первый судоходный рейс по маршруту Калининград - Санкт-Петербург доказал свою эффективность: время доставки, погрузки и разгрузки существенно сократилось. В перспективе агрохолдинг рассматривает изучение каботажных перевозок между регионами на регулярной основе", - говорится в сообщении.

Первая партия кулинарных изделий весом более 3 тыс. тонн, произведенная на заводе "Мираторг Запад" в Калининграде и доставленная в Санкт-Петербург, включает наггетсы, картофельные оладьи, котлеты из мяса курицы и говядины, фрикадельки, куриные крылышки.