Котировки снизились по итогам торгов на биржах Шанхая и Шэньчжэня

Так, индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, снизился на 1,48%, до отметки 2788,55

ШАНХАЙ, 31 января. /ТАСС/. Торги на фондовых биржах материкового Китая завершились в среду снижением основных индексов на фоне публикации данных по индексу активности производственного сектора в КНР. Соответствующая негативная динамика зафиксирована на сайтах торговых площадок Шанхая и Шэньчжэня.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, снизился на 1,48%, до отметки 2788,55. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на этой фондовой площадке ("голубые фишки"), опустился на 0,73%. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market упал на 1,86%. В негативной зоне оказались почти все основные сводные индексы, кроме энергетики. Сильнее всего упали акции компаний, занятых в сфере промышленности, недвижимости, медицины и информационных технологий.

Снижением котировок закрылись торги и на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" упал на 1,95%, до отметки 8212,84. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 снизился на 0,91%.

Государственное статистическое управление КНР объявило в среду, что индекс деловой активности (PMI) производственной сферы Китая в январе вырос по сравнению с декабрем прошлого года на 0,2 процентного пункта и составил 49,2. Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение выше этого порога свидетельствует об улучшении ситуации, а колебания ниже него - об обратной тенденции.

По официальным данным, PMI производственного сектора КНР за 2022 год понизился с 50,1 до 47. В январе 2023 года он снова повысился до 50,1, а в декабре опустился до 49. В IV квартале индекс постоянно находился в отрицательной зоне с небольшой тенденцией на понижение.