В Приамурье открыли движение поездов по новому второму пути Дальневосточной магистрали

Строительство велось в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 января. /ТАСС/. Движение поездов началось по новому второму пути Дальневосточной магистрали в Селемджинском районе (Амурская область). Путь строили для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении дальневосточных портов, сообщается на сайте ДВЖД.

"Движение по новому второму пути открыто на перегоне Исакан - Иса в Амурской области на линии Тында - Новый Ургал Дальневосточной магистрали. Строительство велось в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов", - говорится в сообщении.

В ходе обустройства двухпутной вставки на перегоне Исакан - Иса в Селемджинском районе было отсыпано более 263 тыс. куб. м грунта, уложено 7,8 км рельсошпальной решетки и 10 стрелочных переводов, построено 10 мостов, реконструировано две водопропускные трубы.

Для комплексной модернизации участка Февральск - Новый Ургал необходимо уложить второй путь еще на 12 перегонах. Это позволит увеличить его провозную способность к концу 2024 года с 24,3 до 52,7 млн тонн.