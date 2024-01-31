"Газпром" в 2024 году ждет роста исполнения договоров по догазификации на 300 тыс.

В концерне отметили, что к концу этого года суммарно техническая возможность подключения к газу будет создана для 1,415 млн домовладений

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" в 2024 году ждет роста числа исполненных договоров по программе догазификации до границ участков почти на 300 тыс. Об этом сообщил глава компании Сергей Густов на заседании штаба по газификации, прошедшем в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

По состоянию на 29 января всего подано около 1,56 млн заявок на догазификацию, из которых принято 1,152 млн заявок, а отклонено - 408 тыс., следует из презентации главы "Газпром межрегионгаза". Количество заключенных договоров на догазификацию превысило 1,1 млн заявок, техническая возможность подключения создана для 1,158 млн домовладений. Число договоров, исполненных до границ участков, превысило 889 тыс., а количество выполненных подключений к газу составляет около 499 тыс.

При этом к концу 2024 года суммарно техническая возможность подключения к газу будет создана для 1,415 млн домовладений, а число исполненных договоров до границ земельных участков вырастет примерно на 300 тыс. - до 1,167 млн.

"Мне кажется, что нужно психологическую отметку в 1,5 млн по итогам 2024 года преодолевать. Для этого есть все возможности", - отметил в ходе заседания секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"На 29 января этого года общий объем финансирования "Газпромом" составляет по заключенным договорам 247,9 млрд рублей, а фактически профинансировано 143 млрд рублей", - добавил Густов.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.