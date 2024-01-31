ФАС согласовала цены на противоэпилептический препарат "Лаксовел"

Они снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Вимпат" на 18%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельные отпускные цены на второй отечественный дженерик "Лаксовел" (противоэпилептический препарат). Они снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Вимпат" на 18%, сообщается в Telegram-канале службы.

"Цена за упаковку "Лаксовела" из 14 таблеток в дозировке 50 мг составила 175 рублей, а за такую же упаковку "Вимпата" - 213 рублей", - говорится в сообщении.

Зарегистрированные цены на первый отечественный дженерик должны быть снижены после регистрации цен на второй, отметили в ФАС. В этом случае речь идет о снижении на 13% цен на "Лакосамид ПСК". "Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю", - добавили в ФАС.