Второй энергоблок Курской АЭС остановили после окончания эксплуатации

За время работы он выработал более 256 млрд кВт⋅ч электроэнергии

КУРСК, 31 января. /ТАСС/. Энергоблок №2 Курской АЭС выведен из режима генерации электроэнергии после 45 лет успешной работы. Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома), мощности остановленного энергоблока будут замещены строящимся блоком с реактором ВВЭР-ТОИ.

"31 января в 04:01 мск энергоблок №2 Курской АЭС с реактором РБМК-1000 планово остановлен в связи с окончанием срока его эксплуатации. Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом без замечаний, энергоблок выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы России", - говорится в сообщении.

За период работы в режиме генерации второй энергоблок выработал более 256 млрд кВт⋅ч электроэнергии. "Такого объема достаточно для обеспечения на современном уровне электропотребления 4,3 млн жителей России в течение всего 45-летнего срока эксплуатации энергоблока. Как и в случае с энергоблоком №1, остановленным в декабре 2021 года, на втором блоке в дальнейшем будут проводиться штатные операции, которые, по сути, практически не отличаются от обычных плановых остановов", - сообщил генеральный директор РЭА Александр Шутиков, чьи слова приводит пресс-служба. Он также отметил, что на Курской АЭС, как и на Ленинградской в свое время, реализуется смена поколений энергоблоков. К концу текущего года планируется физпуск нового инновационного энергоблока №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Поэтому замещение выбывающих мощностей будет незаметным для потребителей электроэнергии.

Курская АЭС

Курская АЭС (город Курчатов, Курская область) входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. В составе станции - три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 млн кВт. Энергоблок №1 после 45 лет службы с декабря 2021 года находится в режиме эксплуатации без генерации. В настоящее время идет сооружение энергоблоков № 1 и № 2 станции замещения Курская АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ.