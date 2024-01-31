Альфа-банк возглавил рейтинг лучших работодателей России-2023 по версии HeadHunter

На второй строчке оказался "Яндекс, далее оказались ВТБ и Tele2

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Альфа-банк занял первое место в рейтинге лучших работодателей в России по итогам 2023 года по версии hh.ru. На второй строчке - "Яндекс", соответствующий рейтинг представили на конференции в пресс-центре РБК, передает корреспондент ТАСС.

"У нас очень интересные результаты в категории крупнейших компаний. <...> На вершине в этом году Альфа-банк, в прошлом году было третье место, в этом году мы поздравляем коллег с лидерством. "Яндекс" подтвердил свою вторую позицию, ВТБ и Tele2 входили в десятку, а теперь занимают третье и четвертое места. И в пятерке есть новая фигура, это компания "Аэрофлот", - сообщила директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.

По ее словам, рейтинг строится на трех исследованиях, компаниям для участия нужно опросить своих сотрудников - готовы ли работники рекомендовать компанию как хорошее место работы. В основном сотрудники проходят опрос на платформе hh.ru. Второе исследование - это опрос соискателей, кто для них является работодателем мечты. И третье исследование - это оценка степени зрелости HR-функций, с точки зрения практик работы с людьми.

"Хочется отметить компании в меньших категориях, тоже заметные игроки рынка. В категории [с числом сотрудников] от тысячи до 5 тыс. также лидером осталась новосибирская компания 2ГИС, издательство "Эксмо" улучшило свой результат и заняло вторую позицию, в тройку также вошел банк "Точка", - добавила Осовицкая.

Кроме того, в категории от 250 тыс. до 1 тыс. работников в тройку лидеров вошли "Иви", "Сбермаркет" и Okko.

В этом году всего в опросе приняли участие более 110 тыс. соискателей, они оставили более 570 тыс. голосов.