В Тюменской области 2,5 тыс. семей воспользовались субсидией по газификации в 2023 году

На эти цели было направлено более 280 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 31 января. /ТАСС/. Всего 2,5 тыс. семей в Тюменской области в 2023 году смогли бесплатно газифицировать свои домовладения по субсидиям от правительства региона, на которые направили более 280 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор во время открытия газопровода в селе Гусеве Тюменской области.

Торжественное подключение к газу 271 дома в селе Гусеве Тюменской области состоялось по видеосвязи в рамках федерального штаба по газификации под председательством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака и секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", первого заместителя председателя Совета Федерации РФ Андрея Турчака, проходящего в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

"Для многодетных семей, а также еще для 47 категорий наших земляков, включая участников специальной военной операции и их семей, имеется возможность получить субсидию в размере 130 тыс. рублей на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Причем эта сумма у нас ежегодно корректируется с учетом инфляции и очевидно, что на 2024 год мы ее скорректируем. Хочу сказать, что этой субсидией в прошлом 2023 году воспользовались 2,5 тыс. семей, то есть 2,5 тыс. домовладений подключились к газу бесплатно, и на эти цели из областного бюджета было направлено более 280 млн рублей, в 2024 году необходимый объем средств заложен, мы будем эту программу продолжать, пока все желающие не подключатся к газу", - сказал он.

Также глава региона отметил, что с 1 января 2024 года в Тюменской области введена дополнительную льгота для многодетных семей, они имеют возможность получить субсидию на стопроцентную компенсацию расходов для подключения к сетям электроснабжения на придомовых участках.