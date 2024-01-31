В программе долгосрочных сбережений могут участвовать ПИФы, банки и страховые

ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан - до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. В программе долгосрочных сбережений могут участвовать не только НПФ, но и другие финансовые институты - страховые компании, банковский сектор и паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

"Мы думаем о том, что инструменты долгосрочного сбережения могут предлагаться не только негосударственными пенсионными фондами (НПФ). У нас есть и другие участники рынка, которые также заинтересованы и готовы предлагать инвесторам инструменты, которые направлены на долгосрочные сбережения - это и страховые компании, и тот же банковский сектор и паевые инвестиционные фонды. В наших планах - дать похожие инструменты другим участникам рынка, чтобы они могли предложить свои инструменты, и у гражданина была возможность выбрать, какой инструмент более привлекательный", - сказала глава департамента.

О программе долгосрочных сбережений

С 2024 года у россиян появится новый сберегательный инструмент - программа долгосрочных сбережений (ПДС). Чтобы вступить в программу, нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Гражданин сможет копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности.

ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан - до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет - до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей.