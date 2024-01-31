В Люксембурге заявили, что страна тратит 16% оборонного бюджета на помощь Украине

В 2023 году траты на оборону составили около €0,57 млрд

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Министр обороны Люксембурга Юрико Бэкес заявила по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС в Брюсселе, что ее страна в последние два года тратила 16% ежегодного оборонного бюджета на помощь Украине.

"Люксембург тратил 16% своего оборонного бюджета в последние два года на помощь Украине", - сказала она.

Траты на оборону в Люксембурге составили в 2022 году около €0,56 млрд, в 2023 году - около €0,57 млрд. Для сравнения, оборонный бюджет ФРГ, одного из главных доноров Украины в ЕС, составил в 2022 году около €50,33 млрд.