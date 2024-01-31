Россия стала главным поставщиком риса в Казахстан

По данным Минсельхоза республики, объем импортированного риса из РФ вырос с 4,3 тыс. в 2022 году до 17,5 тыс. тонн в 2023 году

АСТАНА, 31 января. /ТАСС/. Россия заняла лидирующее место среди экспортеров риса в Казахстан, увеличив по итогам 2023 года поставки более чем в четыре раза. Об этом сообщило информационное агентство Казинформ со ссылкой на данные Минсельхоза республики.

По данным ведомства, объем импортированного риса из России в Казахстан вырос с 4,3 тыс. в 2022 году до 17,5 тыс. тонн в 2023 году. На втором месте расположилась Индия - 4,8 тыс. тонн за прошлый год, на третьем месте - Пакистан - 2,6 тыс. тонн.

Ранее агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана сообщало о снижение собственного производства риса в республике и увеличении доли импорта с 4 до 12%. По данным агентства, в последние годы из-за нехватки воды и связанного с этим сокращения посевных площадей риса в Казахстане наблюдается значительный рост цен на этот продукт. В 2022 году стоимость риса в республике увеличилась на 36%, а в 2023 году - на 39%.