В Швеции хотят подорвать экономическую базу ОПГ

Годовой оборот преступных группировок оценивается в $9,6-14,4 млрд, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон

СТОКГОЛЬМ, 31 января. /ТАСС/. Одним из главных направлений работы правительства Швеции станет подрыв экономической базы преступных группировок, годовой оборот которых оценивается в 100-150 млрд крон ($9,6-14,4 млрд), что в четыре раза превышает ассигнования полиции. Кабинет примет постановление о национальной стратегии борьбы с организованной преступностью, заявил на пресс-конференции премьер-министр Ульф Кристерссон.

"Именно деньги являются двигателем в этом мире, и поэтому удар по преступным деньгам - это удар по жизненному нерву преступности, - сказал он. - По оценкам, оборот криминальной экономики составляет 100-150 млрд крон в год. Это в четыре раза больше, чем совокупные траты Управления полиции, и это указывает на масштабы явления".

По словам министра юстиции Гуннара Стрёммера, доходы ОПГ формируются за счет продажи наркотиков, мошенничества с социальными пособиями, финансовых махинаций и отмывания денег.

Подготовленный кабинетом министров законопроект должен облегчить государственным ведомствам борьбу с экономической преступностью. Важная часть стратегии - противодействие со стороны властей и муниципалитетов мошенничеству в области социального обеспечения, предотвращение использования компаний в преступных целях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и активное использование административных мер против преступников.