Новак назвал нынешнюю цену нефти адекватной рынку

По словам вице-премьера, спрос на нефть в 2024 году может вырасти на 2 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Текущая цена нефти адекватно отражает ситуацию на этом рынке, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"Цена, которая сейчас на рынке [нефти], она адекватно отражает текущую ситуацию", - отметил он.

По словам Новака, спрос на нефть в 2024 году может вырасти на 2 млн баррелей в сутки. По крайней мере, такой консенсус-прогноз дают эксперты.

"[Спрос на нефть в 2024 году] во многом будет зависеть от роста мировой экономики. Есть разные оценки у экспертов, они меняются в течение года, ежеквартально. Консенсунс - около 2 млн баррелей в сутки будет увеличение спроса в 2024 году", - отметил Новак.