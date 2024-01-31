Новак заявил, что Россия не ведет переговоров по транзиту газа через Украину

Вице-премьер РФ добавил, что в том числе не обсуждается и возможность продажи Европе газа на границе с Украиной

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия в настоящий момент не ведет переговоров по транзиту газа через Украину ни с Брюсселем, ни с Киевом, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"На текущей момент никаких переговоров нет", - сказал он.

Новак добавил, что в том числе не обсуждается и возможность продажи Европе газа на границе с Украиной.

Ранее он говорил, что РФ готова поставлять газ в Европу разными маршрутами и после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году, однако пока не видит желания обсуждать этот вопрос.

В декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность предполагает принцип "качай или плати": плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.