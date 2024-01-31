Турчак сообщил, что только 30 регионов выделили субсидии на газификацию участникам СВО

Секретарь генсовета "Единой России" также отметил, что в целом отмечается низкий процент освоения федеральных средств, выделенных регионам на поддержку льготников

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Поручение президента РФ о выделении субсидий на оборудование для газификации домов участникам специальной военной операции (СВО), а также членам их семей, инвалидам первой группы и лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, полностью выполнили только в 30 регионах. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании федерального штаба по газификации.

"Президент поручил добавить к девяти льготным категориям [имеющим право на компенсацию за газовое оборудование] еще четыре категории - это участники специальной военной операции, члены их семей, инвалиды первой группы и лица, ухаживающие за детьми-инвалидами. По четырем новым категориям президентским в полном объеме поручение выполнили только 30 субъектов", - сказал Турчак.

Он обратил внимание губернаторов, секретарей региональных отделений партии, руководителей фракций "Единая Россия" в региональных заксобраниях, что поручение было дано еще в ноябре прошлого года, и призвал оперативно принять правовую базу для "безусловного его выполнения".

Турчак также отметил, что в целом отмечается низкий процент освоения федеральных средств, выделенных регионам на поддержку льготников. По его мнению, население в том числе просто не знает о возможности компенсировать свои расходы. "Какие нужны документы, куда обращаться. Просьба сориентировать на персональную работу с каждым гражданином, который попадает в льготную категорию", - обратился он к участникам штаба.

Турчак напомнил, что по решению президента программа догазификации теперь распространяется на социальные объекты - школы, поликлиники, больницы. "По результатам инвентаризации выявлено всего 3 тыс. таких объектов по стране. Кто-то может в эту цифру поверить? Очевидно, что их в разы больше. Даже из этих 3 тыс. заявки на сегодняшний день подали всего 900 учреждений, выполнено подключений всего 77", - сказал он.

По его словам, одна из причин этой ситуации - дефицит средств в регионах и муниципальных образованиях на подготовку и переоборудование котельных. "Как вариант, хотели бы предложить рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета этих расходов для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью", - сказал Турчак.

О программе

Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям предоставить субсидии в объеме от 100 тыс. рублей на одно домовладение участникам СВО, членам их семей, инвалидам первой группы и лицам, ухаживающим за детьми с инвалидностью, проживающим в газифицированной населенной местности. Бюджетные деньги должны компенсировать покупку газового оборудования, проведение в пределах земельных наделов работ для технического присоединения к газораспределительным системам.

Субсидии предоставляются в заявительном порядке. Президентское поручение субъекты РФ должны были выполнить к 15 января 2024 года.