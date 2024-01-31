В Киеве утверждают, что в бюджет поступили первые средства, конфискованные из-за санкций

Фонд государственного имущества Украины сообщил, что перечислено более $844 тыс.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Денежные средства, конфискованные в результате наложенных Украиной санкций, впервые поступили в государственный бюджет, всего перечислено более $844 тыс. Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины.

"Сегодня впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн гривен (свыше $844 тыс. - прим. ТАСС) уже поступили в государственный бюджет", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Утверждается, что в бюджет перечислили средства, которые якобы принадлежали губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо, члену Совета Федерации от Запорожской области Дмитрию Вороне, а также предприятию российского бизнесмена Олега Дерипаски.

При этом ранее в пресс-службе офиса генпрокурора Украины сообщали, что суд в Киеве передал вооруженным силам страны $1,4 млн со счетов украинской "дочки" российского производителя чая Greenfield. До этого министр кабмина Украины Олег Немчинов заявлял, что некоторые арестованные властями активы передаются украинской армии и силовым структурам, другие - Фонду госимущества Украины. Он отмечал, что такие активы, как биотопливо и аммиак, продаются с аукциона, а вырученные средства вкладываются в облигации, за счет которых финансируются военные расходы.

10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а утверждает президент. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество.